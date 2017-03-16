黑心乳瑪琳今天才要查校園 官方各唱各的調

立委蔣萬安質疑，衛福部教育部橫向聯絡失靈。(鄭郁蓁攝影)

黑心乳瑪琳風暴越滾越大，連校園營養午餐也中鏢。教育部本月13日就已經初步調查有83所學校「疑似用到」逾期乳瑪琳，食藥署卻還牛步，直到今天上午(16日)拿到教育部確認的47所學校名單後，才要請地方衛生局針對這幾所學校清查，教育部和食藥署各唱各的調，立委蔣萬安痛批，「衛福部不是螺絲鬆了，是螺絲掉滿地。」要食藥署一周內交出檢討和懲處報告。

遠東油脂爆出使用逾期原料，重製後包裝成「乳瑪琳」等產品，總計有906公噸，昨晚教育部清查，全國有47所學校曾使用問題乳瑪琳，黑心食品已被學生吃下肚。

但昨天上午，立委蔣萬安質詢時問衛福部，學校營養午餐是否有使用問題乳瑪琳時，副署長林金富卻回應，「稽查同仁到校園稽查，沒有發現有使用到應下架的產品」，至於校園營養午餐登錄平台則「未掌握使用到黑心乳瑪琳名單」。

教育部綜合規劃司專委傅瑋瑋表示，教育部在食藥署12日公布有逾期乳瑪琳後後即通知學校下架停用，並於13日清查後發現有83所學校「疑似用到逾期乳瑪琳」，因需要時間釐清才能公布，直到15日下午確認後，才交給衛福部名單。

既然食藥署早在13日就掌握到有83所學校疑似有問題，為何不能在第一時間，就先稽查？任由黑心乳瑪琳在校園流竄。

食藥署副署長林金富表示，早在3月10日，由桃園市衛生局發出新聞稿時，教育部就能從公部門內部的TIFSAN系統，第一時間就接獲下架訊息。且食藥署再教育部給名單前，就先由稽查人員到各通路，以及校園抽查，也確實沒查到有問題產品。他強調，「食藥署只能要求下架、停用，清查學校名單不是食藥署的工作」，但今天會開始清查47校是否確實停用。

蔣萬安表示，食藥署只會把校園營養午餐的問題，全推給教育部，食藥署不僅「狀況外」，甚至公然說謊，打擊黑心食品，兩部會橫向聯繫根本沒做好，各做各的事，如何讓家長安心？要求衛福部一周內交出偽藥和乳瑪琳的檢討報告以及懲處報告。

陳時中表示，並沒有說謊，因營養午餐資料在教育部，且衛福部同人已經很努力做下架通知。不過他也說，確實有檢討的空間來改進。

(中時)