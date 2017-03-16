管制假新聞 林全：建真實查核機制

圖為行政院長林全14日在立法院答詢。（資料照片 姚志平攝）

綠委擬提「反滲透法」草案管制假新聞，引發外界疑慮箝制言論自由、侵害人權。行政院長林全今天在行政院會上表示，對於網路假新聞，政府會在維護網際網路自由開放的前提，用網路治理的概念，由業者及第三方團體建立「真實查核機制」，期能有效遏制，而不會以立法或修法的方式來管理。

林全強調，今天台灣人民所享有的充分言論自由及高度人權保障，是無數民主前輩用血汗所換來的，政府一定竭盡所能去捍衛，不容許有任何破壞；當然，網路假新聞議題對於社會所造成的重大影響也不能輕忽，政府會參酌國際作法，基於維護網際網路自由開放的前提，用網路治理的概念，由業者及第三方團體建立「真實查核機制」，期能有效遏制，而不會以立法或修法的方式來管理。

林全說，如何防杜蓄意製造、影響國家社會安全的假新聞，並且有效降低其後續擴大效應的具體作法，請政委吳政忠督導各部會積極辦理，儘速建立配套處理機制，並於2個月內提出報告。

政院發言人徐國勇指出，假新聞其他國家已經有機制，目前政委唐鳳負責和民間業者協調建立機制。例如假新聞出來從公開網路FB公佈出去時，會設計關鍵字的查核機制 網路業者就會跳出警告內容，有相關新聞已經證實或反駁是假的，會詢問網友還是要把新聞散布出去嗎？這就是所謂的第三方真實機制，至於真或假由自己決定。

徐說，如果執意要貼上去，牽涉到某些人的名譽，會有相關法律責任，就是司法處理，有些散布不實消息會涉及罰則，例如禽流感，有些涉及破壞他人名譽的毀謗罪。

要在確保言論自由下，如果確定你說的是真的，或是有新的證據，還是可以貼文 。徐指出，有些網友會自動製作懶人包反駁，不實訊息出來時政府也會提出反駁，但不會侵犯到言論自由，保障言論自由絕對不會退縮，也是執政黨的核心價值。

(工商)