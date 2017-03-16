買便當順手牽羊店員手機 遭逮堅稱「撿到的！」
52歲王姓女子上月27日到新北市板橋區某便當店，發現店員的手機直接放在點餐台上，她趁店員忙碌時，直接將手機拿起來把玩，隨後直接將手機放進包包內帶走，海山警分局獲報循線約談王嫌到案，她矢口否認透竊辯稱「手機是撿到的，帶回家研究一下構造。」警訊後依竊盜罪法辦。
便當店店員發現手機不翼而飛，調閱監視器發現手機遭竊向警方報案。警方依據監視器畫面，鎖定王嫌車牌循線約談她到案，王嫌供稱，以為手機是其他消費者遺留下來的，才會順手帶回家研究構造，否認偷竊，只是「撿到」手機。
(中時)
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