連孕婦都不放過 《深喉嚨》女星全裸情侶照被駭流出
2014年好萊塢鬧出重大的雲端遭駭裸照門事件，鬧得人心惶惶，在受創最大的小珍妮佛猛力反擊之下，犯罪駭客遭判刑，事件也平靜了下來，想不到近來又有全新受害人出現，繼「妙麗」艾瑪華森私密泳裝照曝光後，下一位遭毒手的女星讓人格外不忍心，那就是大腹便便的準媽媽亞曼達塞佛瑞。
據《inquisitr》網站報導，亞曼達因主演電影《她其實沒那麼壞》，而與湯瑪士薩杜斯基重逢並假戲真做，去年公開戀情並訂婚，目前正等著肚裡寶寶出世，沒想到在這幸福時刻，駭客竟來攪局，釋出多張雅曼達的露點照，而且不只她入鏡，連亞曼達的舊愛賈斯汀隆都在照片中，倒是沒半張未婚夫湯瑪士的親密照。
雅曼達的裸照在各大色情網站流竄，包括半罩杯性感露點照、試裝過程開玩笑露點照及在浴室頭戴內褲的全裸照等等，還有她與舊愛賈斯汀隆共同入鏡、亞曼達僅雙手扶乳遮掩的上空照，照片都相當私密，然也因此推測出這波照片大概是在2013到2015年拍攝的，她的經紀人則表示目前不知道照片流出的原因，也不清楚是不是雲端遭駭，或可能手機遭竊，但不變的是對散布者的嚴厲譴責，有傳FBI已介入調查中。
(中時電子報)
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