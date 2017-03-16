高市仁武工廠傳兇殺一死案 鎖定欲離職員工犯案

高雄仁武區1家工廠傳出兇殺案！52歲王姓男子今天早上8點進入仁武區仁心路工廠上班時，遭到埋伏的一名男子持開山刀猛砍，王男左手臂遭砍斷，因流血過多，送醫院急救後仍宣告不治死亡。

警方已鎖定犯案男子是同工廠即將離職的31歲莊姓員工，已全力追緝到案。警方表示，被殺的王姓男子在工廠擔任組長，去年7月莊男到職後，在工作時與組長王男有多次口角衝突，莊男今天上午7時50分到工廠欲辦理離職手續，正好遇見王男進入工廠，即返回車上取預藏的開山刀，憤而朝王男砍背部及手腳多刀，王男左手臂因此遭砍斷。

莊嫌犯案後便持刀駕車離開現場，王男經同事發現後緊急報案將他送醫院急救，王男因傷重急救後仍宣告不治死亡。仁武分局偵查隊已經成立專案小組並調閱相關資料，已掌握莊嫌下落，正積極追緝中。

(中時)