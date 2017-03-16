獨家》血基會新董事長 新光醫院院長、前衛生署長侯勝茂出任
血液基金會因遭國民黨產影射加上高層有意逼退，前董事長葉金川憤而辭職，經慰留不成，新任董事長確定由新光醫院院長、前衛生署長侯勝茂出任，這項人事案已經血基會董事會通過，侯勝茂將不支薪，擔任血基會志工董事長。
血基會人事案農暦年前即已沸沸揚揚，先是遭指為國民黨產，後葉金川更自爆接到昔日衛生署部屬勸退，指高層要他交出位置，但之後葉金川又自我解嘲指自己是做夢夢到，為此事降溫，同時宣佈二月職去血基會董事長一職。
據指出，日前血基會曾派人向葉金川表達慰留之意，但葉金川辭意甚堅。當時衛福部即有沙盤推演，若葉不接受慰留，即由侯勝茂出任。
據瞭解，侯勝茂為衛福部長陳時中屬意人選、欽點出任，也因此在血基會董事會上獲壓倒性支持，侯勝茂於陳水扁執政時期出任衛生署長，當時陳時中即為侯的副署長，二人有一定的互動基礎，如今陳時中擔任衛福部長，仍希望侯勝茂予以協助，侯勝茂也點頭答應，但不支薪。
(中時)
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