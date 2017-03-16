萬聖節BMW大七衝撞ALTIS 雙方互告4人遭起訴
台中東海商圈，去年10月底萬聖節當晚，發生「BMW大七衝撞ALTIS」火爆事件，41歲郭姓男子駕駛「大七」載著妻兒，前方ALTIS汽車擋路，郭男按喇叭，遭開車彭男的同夥持球棒砸車，郭男憤而衝撞ALTIS，並大喊「把你爸砸車，不知分寸的小孩」、「不肖子！這林北地盤啦！」台中地檢署偵結，依公共危險等罪嫌起訴郭男、彭男等4人。
案發當時，因郭男嗶了一聲擋路的豐田ALTIS，22歲彭姓男子及其車上友人持棍棒砸碎
BMW擋風玻璃，郭男讓妻兒先下車，朝豐田車怒撞好幾回，ALTIS車上4人早已逃之夭夭。郭男氣得下車說：「所有的人都別跑喔，林北不能嗶喔?」
檢方偵訊時，郭男辯稱，對方先自後方突然「猛撞」他的車子，他是正當防衛，且他倒車衝撞ALTIS及大聲怒吼是在嚇阻對方，因當時車輛擁擠，也擔心對方也會徒步或駕車追上攻擊他及妻兒，所以他駕車前後移動。
郭男還供稱，是為了保護家人，所以才會迴車繼續以車頭撞擊ALTIS，希望藉此嚇阻對方圍上來。
但檢察官調閱相關監視器畫面查出，ALTIS並無從後方B撞擊BMW車尾，反倒是BMW先倒車撞擊ALTIS車頭，直到彭男等人落跑後，郭男仍繼續駕車衝撞，又持球棒砸ALTIS，檢方認定不符正當防衛及緊急避難。
檢方偵結，依公共危險、傷害、恐嚇、強制未遂、毀損等罪嫌起訴彭男、郭男及參與砸車的郭男游姓、王姓友人。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。