萬聖節BMW大七衝撞ALTIS 雙方互告4人遭起訴

台中東海商圈，去年10月底萬聖節當晚，發生「BMW大七衝撞ALTIS」火爆事件，41歲郭姓男子駕駛「大七」載著妻兒，前方ALTIS汽車擋路，郭男按喇叭，遭開車彭男的同夥持球棒砸車，郭男憤而衝撞ALTIS，並大喊「把你爸砸車，不知分寸的小孩」、「不肖子！這林北地盤啦！」台中地檢署偵結，依公共危險等罪嫌起訴郭男、彭男等4人。

案發當時，因郭男嗶了一聲擋路的豐田ALTIS，22歲彭姓男子及其車上友人持棍棒砸碎

BMW擋風玻璃，郭男讓妻兒先下車，朝豐田車怒撞好幾回，ALTIS車上4人早已逃之夭夭。郭男氣得下車說：「所有的人都別跑喔，林北不能嗶喔?」

檢方偵訊時，郭男辯稱，對方先自後方突然「猛撞」他的車子，他是正當防衛，且他倒車衝撞ALTIS及大聲怒吼是在嚇阻對方，因當時車輛擁擠，也擔心對方也會徒步或駕車追上攻擊他及妻兒，所以他駕車前後移動。

郭男還供稱，是為了保護家人，所以才會迴車繼續以車頭撞擊ALTIS，希望藉此嚇阻對方圍上來。

但檢察官調閱相關監視器畫面查出，ALTIS並無從後方B撞擊BMW車尾，反倒是BMW先倒車撞擊ALTIS車頭，直到彭男等人落跑後，郭男仍繼續駕車衝撞，又持球棒砸ALTIS，檢方認定不符正當防衛及緊急避難。

檢方偵結，依公共危險、傷害、恐嚇、強制未遂、毀損等罪嫌起訴彭男、郭男及參與砸車的郭男游姓、王姓友人。

(中時)