北管特展 鄉土中心登場

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台北市鄉土教育中心舉辦「艋舺文化北管綺響」特展，展出北管樂器等相關歷史文物。圖為擁有百年歷史、純手工刺繡的「大幅旗」，旗面繡有9條金龍，象徵財力與實力。中央社記者梁珮綺攝 106年3月16日

北市鄉土教育中心舉辦「艋舺文化北管綺響」特展，展出北管樂器等相關歷史文物。

北管是台灣傳統音樂，早期農業社會廣受民眾喜愛，可說是當時的「流行音樂」，北管呈現方式多元，不僅有職業劇團「亂彈戲」，也有業餘的子弟軒社，其中，子弟軒社中，又以「艋舺義安社」最有名。

「艋舺義安社」發跡於剝皮寮歷史街區，於1921年成立，即將邁入百年，是艋舺青山宮靈安尊王遶境文化中的駕前護衛，與艋舺青山宮關係緊密。

鄉土教育中心主任張欽鵬表示，特展展出北管樂器，也展出義安社等歷史相關文物，如擁有百年歷史、純手工刺繡的「大幅旗」，旗面繡有9條金龍，象徵財力與實力。

張欽鵬說，此外，北管子弟在出陣隊伍前方，會有2個紗燈，象徵陣容蒙面，所以紗燈又稱為「子弟燈」，而紗燈造型像蓮霧，所以也有「蓮霧燈」之稱。

特展展至4月2日，展覽期間，18日下午2時至3時，現場也將舉辦「傳統重金屬音樂」活動。1060316

(中央社)