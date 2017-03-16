香港爭取亞投行在港設立財資中心

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香港財經官員今天說，港府正爭取亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行）在港成立財資中心。

香港立法會財經事務委員會上午討論香港申請加入亞投行事宜，議員普遍表示支持。

商業電台報導，香港財經事務及庫務局副局長劉怡翔在會中說，香港要加入亞投行，需要在頭5年繳付港幣12億元（約新台幣48億元），另有48億元是待繳資本。

劉怡翔說，當局計畫4月底向財務委員會申請撥款。

據指出，亞投行將於6月底審議第2批加入申請。

劉怡翔並透露，香港應亞投行高層要求，調派公務員在行政和會計服務上提供協助。

他並說，港府會繼續爭取亞投行在港成立財資中心。據說，目前有10多個成員表達相同意願。

劉怡翔認為，加入亞投行有利香港作為國際金融中心的地位和專業服務的發展，而香港加入後，可以輪值擔任主席。

北京方面對於香港加入亞投行一直抱持支持態度，相關官員多次指出，香港可以對亞投行作出貢獻。1060316

(中央社)