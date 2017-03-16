宜蘭羅東呷拜拜 20日起開放訂桌

為慶祝宜蘭縣羅東鎮農曆3月初3帝爺生日，鎮公所將在4月1日邀請當地餐廳推出蘭陽美味餐，1桌只要新台幣2500元，3月20日開放民眾預約，限量730桌。

昔日，每年農曆3月初3帝爺生是羅東鎮內的大日子，除了大神尪遶境活動，鎮內家家戶戶都會大擺流水席，宴請親友慶祝。民國80年代中期，許多地方人士認為大肆宴客，不只舖張浪費，也勞民傷財，之後「吃拜拜」的傳統不再盛行，大神尪遶境的規模也跟著縮水。

為恢復傳統人情及產業文化、讓年長羅東人找回最深刻的共同記憶、也讓年輕人體驗古老節慶的生活文化、展現羅東人的好客與熱情，鎮公所自民國99年起已連續8年恢復舉辦這項活動，邀請民眾共襄盛舉。

鎮長林姿妙今天表示，今年「3月初3帝爺生、迎熱鬧、呷拜拜」活動訂於3月30日、4月1日兩天，分別於鎮公所廣場、中山公園及民生路舉辦。

3月30日（農曆3月初3）下午1時起，鎮內奠安宮將邀請各寺廟陣頭在鎮內遶境，並於晚間7時至9時，在中山公園廣場舉辦民俗藝陣展演，邀請九天民俗藝技團等團體演出，節目精采。

此外，4月1日（農曆3月初5）晚上6時起，舉辦辦桌呷拜拜活動，這次邀請鎮內多家知名餐廳推出蘭陽特色美味餐食，限量730桌，每桌原價3000元，鎮公所補助每1桌500元，民眾只需以優惠價2500元即可享用，3月20日起鎮公所財政課開放民眾預約訂桌，當場繳費，額滿為止，每人最多可訂3桌。

她表示，為展現羅東人的的好客與熱情，呷拜拜辦桌活動將邀請藝人黃鐙輝、楊懷民、狄鶯等人表演，營造熱鬧氣息。1060316

(中央社)