疑工作糾紛 高雄1工人遭砍送醫不治

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高雄市仁武區一家工廠一名王姓男工，16日上班時遭人砍斷左手臂，送醫不治，警方初步調查疑為曾與王男發生口角要離職的工人涉案，鎖定追緝。圖為案發現場。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年3月16日

高雄市仁武區一家工廠一名王姓男工，今天上班時遭人砍斷左手臂，送醫不治，警方初步調查疑為曾與王男發生口角要離職的工人涉案，鎖定追緝。

高雄市警察局仁武分局初步調查，王男上午上班進到工廠時，突然遭人持開山刀砍殺，王男以左手臂抵擋被砍斷，員工發現將王男緊急送醫。

警方初步調查，一名工人曾與王男發生工作上的糾紛，準備離職，疑為涉案人，掌握身分追緝。1060316

(中央社)