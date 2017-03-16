重層嚇阻 國防部：不把戰爭帶進本土

我要評比

國防部作戰及計畫參謀次長室中將次長姜振中今天表示，重層嚇阻目的就是不把戰爭帶進本土，才會用重層手段，在灘岸就要殲滅敵人。

立法院外交及國防委員會上午邀國防部報告106年四年期國防總檢討（QDR），中國國民黨籍立法委員馬文君質詢國防部，這次QDR戰略指導，是否意圖從空中、海上、灘頭及城鎮多層截擊，累積小勝為大勝？她擔心這樣會把台灣人民當肉墊？

國防部長馮世寬表示，重層嚇阻在戰略意涵上可多方解釋，重層嚇阻是有彈性與靈活運用戰力優點。

姜振中說，從拒敵於彼岸開始、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸，主要不讓戰爭帶進本土，重層嚇阻是更具體落實有效嚇阻在建軍備戰上。1060316

(中央社)