陸又11城限購加碼 兩會後房市仍嚴控

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中國大陸自2月28日以來，又有11個中大城市加碼採取房市限購措施。大陸專家分析，「兩會」後的房市政策依然會對熱點城市採取嚴控。

澎湃新聞報導，自2月28日以來的半個月，福建連江，江西南昌、贛州，環北京的河北涿州、淶水、張家口，上海周邊的浙江嘉善、江蘇南京，以及山東青島、安徽滁州、海南三亞都採取更嚴格的限購。

這些措施除了提高民眾購買第二或第三戶住宅的頭期款比例，或非本市戶籍居民家庭只能買一房，目的是遏止投機炒作。

報導引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，限購城市數量增多，說明「兩會」（全國人大、政協會議）後房市政策依然會對熱點城市採取比較嚴厲的管控，也意味控制房價依然是當前這類城市的重點。

他預計，3月還會有包括一線城市在內的各類城市限購升級，一些熱點二線和三線城市會繼續採取市區及郊區不同的限購做法。1060316

(中央社)