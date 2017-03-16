洗防辦揭牌 林全：重塑新金融環境

行政院長林全今天出席行政院洗錢防制辦公室揭牌典禮時表示，台灣目前在洗錢防制被國際認為落後，希望透過洗防辦重塑透明、秩序金融環境。

洗錢防制辦公室上午揭牌，林全和法務部長邱太三等人出席。林全說，台灣早期在洗錢防制工作是國際範例，領先他國，但10多年來已被國際認為是落後，還被歸在觀察名單。

林全表示，行政院成立洗防辦，就是希望落實反洗錢工作，且近年國際恐怖組織盛行和毒品氾濫等問題，更涉及國際大規模合作，期許洗防辦做好相關工作。

他說，洗防辦結合很多部會專業人士和公私部門專才，透過這樣結合，可積極正視、勇於改變洗錢防制整體工作，規劃合理可行路徑，由政府和民間共同努力，重新讓台灣成為亞太區反洗錢工作典範國。

至於亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑將屆，林全表示，希望透過洗防辦努力，讓台灣不要被歸納到觀察名單，「我對大家有信心，因為台灣學生一向都很會考試」，希望很快看到效果。

他說，希望洗錢防制落實在民眾生活，就像機場安檢，雖讓民眾不便，但還是需要，希望成立洗防辦後，讓台灣成為國際金融市場重要據點，做好洗錢防制工作，否則未來金流交易部分將遭遇困難。

林全表示，要盡量宣導，讓民眾知道這是各國國民都須面對的狀況，接受洗錢防制相關規範，不會是金融產業和一般企業負擔，反而有助推動相關金融活動。

他說，外界傳言落實洗錢防制法落實，會讓營業人離開或影響個人隱私或財務，「這些都是負面想法，希望民眾和產業配合國家洗錢防制工作，建立更透明、有秩序和健康的金融環境」。1060316

(中央社)