個人申請一階篩選 台大最低門檻63級分

台大個人申請一階篩選結果今天公告，通過台大醫學系一階篩選的考生最低74級分，通過台大任一校系一階篩選的考生最低則落在63級分。

106學年度大學「個人申請」入學第一階段篩選結果於3月16日在大學甄選入學委員會網站（https://www.caac.ccu.edu.tw/）公告，並同時開放報名考生上網查詢篩選結果。

台大今年個人申請名額，共有1592個名額，1萬2250人次報名，4695人次通過一階段篩選（不含外加）；今年通過台大醫學系一階篩選的考生最低是74級分，通過台大牙醫系一階篩選的考生最低也是74級分。

台大註冊組主任洪泰雄指出，今年滿級分人數減少，加上繁星推薦已錄取部分滿級分考生，因此今年也有74級分考生通過醫學系一階篩選，但還是要經過二階段甄試，才知道最後錄取的狀況。

通過台大校系一階篩選的考生最低落在63級分，洪泰雄指出，通過篩選考生的最低總級分未必具代表性，各學系篩選科目和標準不同，例如篩選數學、英文、國文的學系，比到最後若同級分人數超過預計篩選人次時，超額機制會再以總級分來篩選，但可能讓單科成績差不多、但總級分略差一些的學生被篩選掉，非常可惜。

洪泰雄也建議，希望大學端能夠思考，超額篩選機制可能讓學校損失一些人才，或讓考生成為遺珠之憾，因此建議甄選會能夠改變機制，當篩選到最後一關仍出現超額時，能讓考生都進入二階段甄試，相信大學願意多花點時間去面試。1060316

(中央社)