總統府：現在維安人員有高度愛國熱誠

我要評比

總統府今天表示，不評論進行中的司法案件，但現在的維安人員都非常優秀專業，有高度愛國熱誠，對他們有信心。

媒體報導，曾任前副總統呂秀蓮隨扈的退役少校涉共諜案；國防部表示，據了解，到目前為止法務部調查局偵辦過程中，涉案者都是退役人員，沒現役人員。

總統府發言人黃重諺說，這是進行中的司法案件，「不會評論」。

至於現在的維安人員，他說，非常優秀專業，有高度愛國熱誠，「對他們有信心」。1060316

(中央社)