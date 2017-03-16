通譯服務維護人權 新住民外勞有靠山

我要評比

雲林縣警察局推動通譯服務，今天表示辦理印尼、越南、泰國等3國語言人才講習，培訓通譯人員，為新住民及外勞維護人權，並協助解決在台可能遇到的疑難雜症問題。

雲林縣警察局長許錫榮指出，縣內外僑（勞）人數有1萬6844人，在各縣市排名第四，其中，原籍印尼及越南占73%、1萬2396人，離鄉背井來台，語言不通，遇到問題求助無門，協助維護人權是重要工作之一。

縣警局外事科指出，舉辦通譯人員講習，希望強化人才培育，通譯人員本身就是新住民等相關人士，具備瞭解台灣習俗文化、法律常識、社福資源等專業知能，對協助新住民及外勞可望發揮功效。

外事科表示，講習班規劃法律常識、通譯倫理、偵辦案件程序等專業課程，邀請雲林地檢署、婦女救援基金會、雲林刑大等開課，規劃培訓原籍印尼、越南及泰國等3國語言20名通譯人員，協助警方處理涉外案件。1060316

(中央社)