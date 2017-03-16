工廠廢棄桶含強酸鹼 驚見大桶裝

我要評比

桃園市八德區一家違章工廠涉嫌違法排放廢水，環保局前往稽查時發現，廠區內的殘留溶劑呈現強酸及強鹼反應，現場並有上千個20公升塑膠桶，與50個大容量塑膠桶，調查後遭法辦。

桃園市政府環保局今天表示，環保局會同環保署北區督察大隊，查獲八德區一處違章工廠非法收受廢塑膠桶，經果檢測後確認部分廢塑膠桶內殘留溶劑呈現強酸及強鹼反應（pH小於2或pH12），並採樣送驗重金屬等成分。

環保局表示，八德區居民檢舉附近溪流遭排放不明黑色廢水，經稽查人員循線追查後，鎖定一處鐵皮屋外觀的違章工廠，經環檢警結盟平台成立專案小組，並多日守候，通報保七總隊，協同進場稽查。

環保局表示，工廠內堆置大量廢塑膠桶，包括上千個20公升塑膠桶、50多個50加侖的廢棄桶。

由於桶內有殘留重金屬銅及鎳反應，環保局進行分析比對，發現負責人涉嫌用破碎機將非法收受的廢塑膠桶輾為碎片，再利用篩選機清洗，並將塑膠碎片及殘留溶劑分離，因未設置合格廢水處理設施，清洗後的殘渣及廢液收集於場內貯槽中。

由於負責人未領有廢棄物處理許可證，卻從事廢棄物處理作業，違反廢棄物清理法，函送桃園地檢署偵辦，並擴大追查違法排放廢水案。1060316

(中央社)