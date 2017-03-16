SpeXial風田失守 粉撲重要部位

男子團體「SpeXial」日籍成員風田在節目「娛樂百分百」玩快問快答，藝人嘻小瓜搶答成功，拿大粉撲直接往風田重要部位蓋下去，讓全場傻眼。

八大綜合台「娛樂百分百」經典單元「叫我美腦王」推出升級版，日前邀藝人李懿、風田、嘻小瓜及女子團體「A'N'D」成員宇宙參加節目，同場鬥智比腦力。

快問快答過程，風田和嘻小瓜一度實力相當，但嘻小瓜突然開竅成功搶答，獲拿大粉撲朝對方撲粉優先權，沒想到嘻小瓜直接往風田重要部位蓋下去，嘻小瓜趕緊解釋是不小心，但風田褲襠上的白粉成為鐵證，想賴都賴不掉，連主持人威廉都看不下去，直呼太誇張。

李懿全心投入比賽，不計形象超激動，拿粉撲當拳擊打，被威廉虧就像瘋狗，台灣大學畢業的宇宙上陣應戰，苦無機會展現實力，硬是挨好幾下李懿粉撲重擊，宇宙滿臉都是白粉，笑翻全場。1060316

(中央社)