六輕四期環差重做環評 李應元：無偏見
六輕四期擴建3環差案昨天被環保署環評大會認定應重做環評，環保署長李應元今天說，環評案件「該過的都會過」，可以用客觀資訊來檢視，並沒有對產業特別有偏見。
環保署昨天舉行環境影響評估審查委員會第309次會議，會中進行六輕4.7期減量成果報告，及討論六輕4.6、4.8及4.9期環差案，其中僅4.7期減量成果報告過關，其餘3次報告被認定應重做環評，台塑企業對此表示遺憾和失望。
環保署今天針對六輕環評審查作業原則做說明，環保署表示，520之後，環評委員會共做成35案的環差決議，其中31案審查修正通過，僅有利英工礦及台塑4.6、4.8及4.9期必須重做環評。
李應元指出，環評案件「該過的都過」，從其他業界案件和台塑相較，有31個環差都通過，環保署並不是對產業特別有偏見。
李應元再拿台塑內部案件做比較，他說，台塑4.7期程序完備因此通過，「數字會說話」，如果台塑用同樣用心的態度將三案4.6、4.8、4.9充分說明清楚，相信這3案一定也會像4.7期有一樣的結果。
李應元說，希望大家都可以客觀來檢視，只要按照相關環保要求，95%的案件都會通過，並沒有對產業有特別的偏見。1060316
(中央社)
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