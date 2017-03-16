台大個人申請一階篩選 建中過關人次居冠

大學個人申請一階篩選結果今天公告，台大今年共1592個名額，1萬2250人次報名，4695人次通過一階段篩選，以建中734人次居多，其次是北一女中439人次。

106學年度大學「個人申請」入學第一階段篩選結果於3月16日在大學甄選入學委員會網站（https://www.caac.ccu.edu.tw/）公告，並同時開放報名考生上網查詢篩選結果。

根據台大資料，今年通過台大校系一階篩選的考生仍以建國中學734人次居多，其次是北一女中439人次、師大附中351人次；今年同時通過台大5志願一階段篩選的有95人次，同時通過台大4志願一階段篩選的有58人次，通過台大3志願一階篩選的有160人次，通過台大2志願一階篩選的有379人次。

台大今年個人申請名額共有1592個名額，1萬2250人次報名，4695人次通過一階段篩選（不含外加）。

台大註冊組主任洪泰雄表示，今年台大首度取消「定額備取」，各系改為不定額，主要是考量分數相近的學生，不會因為定額限制，而被擋在系所備取名額外，只要成績相近，都有機會列為備取，避免遺珠之憾，而系所也不用因為定額備取，讓成績與正取差異太大的學生進入備取名單。1060316

(中央社)