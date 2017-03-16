陸籍老婦迷途 警上網找家屬助團圓

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1名陸籍河南省76歲牛姓老婦來台探親，日前在新莊區徘徊、遊蕩。新莊警方將她帶回派出所，但查不出老婦身分。員警鍥而不捨到社群網站尋找，終於找到家人。（警方提供）中央社記者林長順傳真 106年3月16日

一名陸籍河南省76歲牛姓老婦來台探親，日前在新莊區徘徊、遊蕩。新莊警方將她帶回派出所，但查不出老婦身分。員警鍥而不捨到社群網站尋找，終於找到家人。

新莊警方11日晚間獲報，一名老婦在新莊區中誠街附近徘徊遊蕩、疑似迷途，新莊警分局中平所警員楊世雄、賴政霖獲報後赴現場處理。

員警發現牛婦神情迷惘、言語不清，無法清楚表明自己身分，於是只好先請老婦到派出所休息。

經相關查詢及通報後，警方仍無法確定老婦身分，只好在12日凌晨先通知社政單位，安排老婦到三重區的護理之家過夜。

警員楊世雄於稍晚下班後，心裡仍掛念身分不明的老婦，回想老婦衣著整潔應非街友，家人現應非常擔心，於是上網瀏覽各大社群網站看看有無協尋啟事。

楊世雄後來在臉書「我是新莊人」社群上，找到一篇符合老婦特徵描述的協尋貼文。經聯繫後，牛婦的女兒靳小姐總算是順利將走失的母親帶回家中。

靳小姐向警方表示，母親今年3月初來台探親，可能因年紀已大、加上不熟悉本地狀況，故自行外出散步時不慎迷途，所幸警方主動提供協助，讓母女倆能平安團圓。

靳小姐還特於12日下午3時許，陪同母親到派出所再次道謝，並與積極熱心的警員楊世雄合影，為這場意外的「探親之旅」留下紀念。1060316

(中央社)