陸籍老婦迷途 警上網找家屬助團圓
一名陸籍河南省76歲牛姓老婦來台探親，日前在新莊區徘徊、遊蕩。新莊警方將她帶回派出所，但查不出老婦身分。員警鍥而不捨到社群網站尋找，終於找到家人。
新莊警方11日晚間獲報，一名老婦在新莊區中誠街附近徘徊遊蕩、疑似迷途，新莊警分局中平所警員楊世雄、賴政霖獲報後赴現場處理。
員警發現牛婦神情迷惘、言語不清，無法清楚表明自己身分，於是只好先請老婦到派出所休息。
經相關查詢及通報後，警方仍無法確定老婦身分，只好在12日凌晨先通知社政單位，安排老婦到三重區的護理之家過夜。
警員楊世雄於稍晚下班後，心裡仍掛念身分不明的老婦，回想老婦衣著整潔應非街友，家人現應非常擔心，於是上網瀏覽各大社群網站看看有無協尋啟事。
楊世雄後來在臉書「我是新莊人」社群上，找到一篇符合老婦特徵描述的協尋貼文。經聯繫後，牛婦的女兒靳小姐總算是順利將走失的母親帶回家中。
靳小姐向警方表示，母親今年3月初來台探親，可能因年紀已大、加上不熟悉本地狀況，故自行外出散步時不慎迷途，所幸警方主動提供協助，讓母女倆能平安團圓。
靳小姐還特於12日下午3時許，陪同母親到派出所再次道謝，並與積極熱心的警員楊世雄合影，為這場意外的「探親之旅」留下紀念。1060316
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。