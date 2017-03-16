同志團體募故事 訴說人生無法完成的權利
由婚姻平權大平台等團體發起的募集同志「一人一故事‧寫給大法官」活動，希望編寫一份同志被社會與法律排拒，人生無法完成的「權利清單」，將募集、彙整寄送給大法官。
大法官為審理台北市政府、男同志祁家威提的同婚釋憲案，憲法法庭訂於3月24日上午進行言詞辯論。
婚姻平權大平台等多個團體，上午在立法院召開記者會，並找來作家瞿欣怡、導演黃惠偵等人分享自己與身邊與同志相關的故事。
瞿欣怡曾撰寫「說好一起老」一書，記錄她的女友得乳癌後，同志伴侶在醫療上面對的困境。她說，出書後有很多同志與她分享自己的故事，曾經有男同志在伴侶過世後，一直在醫院照顧的他，卻因為不是家屬，無法領遺體。
瞿欣怡說，也有同志伴侶因為與家人疏離，伴侶無法簽署同意書，最後被截肢、甚至病危，甚至有同志伴侶在失去另一半後，又被伴侶的家屬打官司，爭回2人共同購買、但登記在伴侶名下的房子。
她說，同志伴侶的艱難處境，不是口號與故事，而是真實又殘酷地發生。
黃惠偵說，自己的媽媽很早就知道自己是同志，但是在家族成員認為「男大當婚、女大當嫁」，被迫進入異性戀的婚姻關係，面對無愛又家暴的丈夫，最後她的媽媽帶著她逃家。
這個募集同志生命故事的活動，將進行到20日，婚姻平權大平台希望有更多的同志願意提供生命故事，募集一個又一個的生命故事，編寫一份同志被社會與法律排拒，人生中無法完成的「權利清單」，最後以法庭之友意見書的形式，寄送給大法官。1060316
(中央社)
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