波蘭少年美聲交流 與江翠國中齊當志工

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波蘭少年合唱團學生將與新北市江翠國中學生一同到托老中心擔任世代志工，唱歌給長者聽，並帶動活動操。跨過半個地球，兩國的學生一起透過音樂、體驗，交流彼此文化。

有「波蘭夜鶯」美稱的波茲南市立少年合唱團，與去年勇奪世界合唱比賽銀牌的新北市少年合唱團，一起音樂交流。由江翠國中學生陪同，一起舉行趣味闖關，以及文化體驗活動。

江翠國中校長郭月秀今天表示，特別舉辦一個月的波蘭週，讓新北市學生更認識位於歐洲的波蘭，提升國際視野。

郭月秀說，江翠國中長期致力推動國際教育，為迎接3月份波蘭學生的交流活動，用心規劃一系列活動，在時空閱讀館舉辦「波蘭閱讀月」，推薦波蘭書籍及文物，舉辦「波蘭講座」。

郭月秀表示，邀請到留學波蘭的Emilia老師，分享波蘭地理歷史風俗民情，更以深入淺出方式學波蘭文。

以往Emilia老師面對的是大學生和社會人士，這次首次面對國中生。郭月秀表示，17日江翠國中學生，將與波蘭學生一同到托老中心擔任世代志工，唱歌給長者聽。

新北市三和國中「JUST SING 跨國交流音樂會「當波蘭夜鶯遇上新北雲雀」將於17日舉行，跨國交流音樂會將由波蘭波茲南市立少年合唱團、新北市少年合唱團，及福山國小泰雅歌謠傳唱隊，接力演出21首曲目。1060316

(中央社)