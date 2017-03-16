個人申請一階篩選 台大25系有滿級分考生
大學個人申請一階篩選結果今天公告，今年有164人次滿級分考生報名台大，分布在25系，以醫學系最多，哲學系、公衛系、農化系、生科系都有滿級分考生。
106學年度大學「個人申請」入學第一階段篩選結果於3月16日在大學甄選入學委員會網站（https://www.caac.ccu.edu.tw/）公告，並同時開放報名考生上網查詢篩選結果。
台大今年個人申請名額，共有1592個名額，1萬2250人次報名，4695人次通過一階段篩選（不含外加）。
根據台大資料顯示，今年有164人次的滿級分考生報名台大校系，分布在25個系，以64人報名醫學系居多，其次是19人報名電機系、11人報名財金系，另外如哲學系、公衛系、農化系、生科系也都有滿級分考生報名。
台大註冊組主任洪泰雄指出，從滿級分學生報名校系來看，雖然傳統熱門校系還是很多滿級分考生，但整體報名校系非常廣泛，顯示學生興趣很多元，性向也不同，選擇校系上也有自己的想法。1060316
(中央社)
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