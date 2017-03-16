賽門鐵克：北韓駭客集團恐近期網攻黑手

我要評比

網路安全公司賽門鐵克今天指出，孟加拉央行孟加拉銀行（Bangladesh Bank）、索尼和南韓日前遭網路攻擊，北韓駭客集團Lazarus恐為近期對31國組織進行網攻的背後黑手。

賽門鐵克（Symantec Corp）在部落格中指出，研究人員發現4項數位證據，顯示Lazarus集團是近期網攻的幕後黑手，企圖透過安裝其他惡意程式，以用來發動攻擊的載入軟體讓受害者中毒。

賽門鐵克研究人員艾瑞克．錢（Eric Chien）受訪時指出，「我們有理由確信」是Lazarus下的毒手。

根據路透社，美國聯邦調查局（FBI）代表無法立即聯絡上對此置評。

賽門鐵克也無法確認遭鎖定的組織，並表示不知道是否有錢遭竊取。然而，賽門鐵克說，這項指稱有其意義，因為Lazarus集團使用較以前更精密複雜的手法。

Lazarus先前已遭指責發動至少回溯至2009年的一連串網攻，包括去年孟加拉央行遭駭失竊8100萬美元、2014年索尼影業娛樂公司（Sony Pictures Entertainment）網路癱瘓長達數週，以及南韓組織長期遭到侵駭等。（譯者：中央社徐睿承）1060316

(中央社)