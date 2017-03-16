李昂開講 生活藝術與美食的對話
知名作家李昂開講，暢談美食世界的堂奧，以及文學創作的魅力所在，19日在台灣文學館所屬齊東詩舍，進行一場生活藝術與美食的對話。
李昂是彰化鹿港人，本名施淑端，奧勒岡州立大學戲劇碩士。第一篇文章《花季》發表於高中時即走紅文壇，現已出版無數本小說，且類型及題材迥異，尤其善寫具爭議性的政治小說及女性情慾的心理，是此領域的先行者。
她的作品曾獲得時報報導文學首獎，1983年以《殺夫》獲聯合報中篇小說首獎，其他代表作尚包括《北港香爐人人插》、《迷園》、《路邊甘蔗眾人啃》等30餘本。
李昂除文學創作外，對美食也有一份執著與熱愛，將錢財視為身外物，她曾賣了一間台北房產，把錢拿來遍嚐國際及台灣知名餐飲、小吃，不僅實現自己的心願，也豐富對美食的探索，成為《鴛鴦春膳》等書的創作題材，讓美食與文學作了一次美麗的邂逅。
九昱文教基金會為回饋社會，多年來舉辦文學、音樂饗宴的公益活動，獲得廣大迴響。李昂19日（週日）下午2時至4時在齊東詩舍，暢談生活藝術與美食，歡迎民眾前往聆聽。1060316
(中央社)
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