馮世寬：希望國防預算占GDP的3％

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國防部長馮世寬16日赴立法院報告「四年期國防總檢討」（QDR）。（姚志平攝）

國防部長馮世寬16日赴立法院報告「四年期國防總檢討」（QDR），對於立委關注國防財力問題，馮世寬表示，確實有增加的空間，希望明年國防預算可以接近占國內生產毛額（GDP）的3％。

(中時)