「大嘉義萬人城市路跑」即日起報名
臺灣全民運動協會積極推動休閒運動風氣，強化結合在地觀光，訂於6月11在嘉義市港坪運動公園盛大舉辦「大嘉義萬人城市路跑」，完賽獎牌以嘉義市主要地標「射日塔」為意象設計，並有抽獎活動，頭獎為市價112萬元的AUDI A1 25 TFSI（三門）乙台，今天起報名至4月11日截止。
主辦單位表示，此次主視覺設計理念以欲奔向前的跑者加上嘉義縣市各大知名景標融入賽道跑道上，吸睛且具特色，完賽獎牌以嘉義市的主要地標「射日塔」為主體，射日塔的建築造型構想來自阿里山神木，描繪平埔族原住民的「射日傳說」。
完賽贈品多樣化，有賽事紀念衫、星燦輕量慢跑鞋，市價總和超過2860，報名費只要690，物超所值，還盛大舉辦了全民運動來抽獎的活動，活動頭獎為市價1,120,000，AUDI A1 25 TFSI（三門）乙台，此外，超過五十人以上的團體報名並完成繳費，不限報名任何項目，即加贈一台日本進口「多功能塑體健身機」。
賽事日期：2017/06/11。
報名日期：2017/03/16至2017/04/11截止
報名網址：https://goo.gl/2qKYCH
(中時)
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