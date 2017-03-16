推動12年國教課綱，教育部長潘文忠4月底前決定。（張鎧乙攝）

立法院教育委員會16日安排12年國教課綱及考招連動專案報告，立委質詢時表示，12年國教課綱仍未能審查完成，之後書商編書、國教院審查都需要時間，課審會分組審查一直趕趕趕，讓課審會分組委員「很血汗」，週週開會，他建議延後到108年再上路，程序和內容完備才不會讓新課綱打折扣，部長潘文忠答詢時表示，推動上設定時間才能全面展開，時程上對書商相當有壓力，他會在4月底前作出決定，對外宣布。

(中時)