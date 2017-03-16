把握鋒面過境 石門 寶二水庫 人工增雨

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增雨單位16日凌晨把握華南雲雨帶帶來的水氣，分別於石門水庫、寶二水庫等地點施放地面人工增雨焰劑以期增加降雨量。（陳育賢翻攝）

增雨單位16日凌晨把握華南雲雨帶帶來的水氣，分別於石門水庫、寶二水庫等地點施放地面人工增雨焰劑以期增加降雨量。（陳育賢翻攝）

寶二水庫的蓄水率已下探到43％，有效蓄水量1338萬噸。（陳育賢攝）

水利署北區水資源局與增雨單位，16日凌晨把握華南雲雨帶帶來的水氣，配合雷達回波掌握最佳時機分別於石門水庫、寶二水庫等地點施放地面人工增雨焰劑以期增加降雨量提高水庫蓄水量，其中，石門水庫集水區降下4.1毫米，蓄水率46％。

水利署北區水資源副局長邱忠川表示，石門水庫把握氣候條件在今天凌晨2點、4點各施作人工增雨，經統計水庫集水區截至上午7點降雨量4.1毫米，水庫水位229.34公尺，有效率水量9314萬噸，蓄水率46％。

邱忠川說，水利署不會放過任何機會實施增雨作業昨天的人工增雨已是今年第5次，而今年度水情吃緊，近日雖有零星降雨減緩水庫水位下降速度，但水庫集水區降雨量有限，無法有效解決缺水危機。

今天是趁此波華南雲雨帶帶來的水氣，配合雷達回波掌握最佳時機於石門水庫、寶二水庫等地點施放地面人工增雨焰劑以期增加降雨量提高水庫蓄水量，而寶二水庫的蓄水率已下探到43％，有效蓄水量1338萬噸。

(中時)