關山鎮農會傳賄選 3理事交保
選情激烈的關山鎮農會雖然主要幹部人事都塵埃落定，但檢調偵辦賄選並未停下腳步，台東地檢署檢察官昨天指揮警調，將涉嫌賄選被告、證人帶回偵訊，其中陳姓理事行賄罪嫌重大，檢察官聲請羈押，法院諭知5萬元交保，另2名王姓理事受賄罪嫌重大，以8萬元具保。
檢方調查，陳姓理事為了鞏固總幹事的選票，涉嫌招待剛當選的2名王姓理事，前往花蓮縣玉里鎮的安通溫泉民宿、富里鄉的KTV，招待住宿及唱歌消費，鞏固理事的投票意向，已經涉嫌行賄，因此昨天將3名理事在內的5名被告、2名證人帶回偵訊。
檢方訊後認為陳姓理事涉嫌重大，有勾串共犯及證人之虞，因此當庭逮捕後向法院聲請羈押並禁止接見、通信，法院認為無羈押必要，諭知5萬元交保，另外2名理事檢察官認為受賄罪嫌重大，當庭諭令8萬元交保。
(中時)
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