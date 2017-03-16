民調呈現優勢 希拉蕊真會角逐紐約市長？

前國務卿希拉蕊將可能出馬角逐明年紐約市長？（圖/美聯社）

美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）在總統大選敗北後，東山再起的消息甚囂塵上，近日又有美國媒體爆料，指出有關人士透露，希拉蕊角逐下屆紐約市市長的可能性愈來愈高。這位曾是紐約州聯邦參議員的女性，更在昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）日前的民調中，支持率大勝現任市長白思豪（Bill de Blasio），讓2018年的紐約市長大選再添變數。

據美國國會山報（The Hills）報導，民主黨籍總統候選人希拉蕊，在去年大選敗給川普（Donald Trump）後，各種「東山再起」的訊息滿天飛，尤其以她的政治發跡地- 紐約最多。美國八卦雜誌TMZ引述她身旁人士透露的訊息指出，近日來希拉蕊與其團隊，對於角逐下屆紐約市長的興趣愈來愈濃。曾擔任8年紐約州聯邦參議員的希拉蕊，在民主黨大本營的紐約，民調也一直居高不下，更在知名的昆尼皮亞克大學民調中心做出的下屆市長人選調查中，擊敗現任市長白思豪，恐讓美國政局再添變數。

美國前總統柯林頓（圖右）與前第一夫人希拉蕊（圖左）。（圖/美聯社）

現年69歲的希拉蕊，除了擁有前總統柯林頓（Bill Clinton）夫人的公眾身份外，她的政治生涯更被視為美國高層政治中女性的代表。畢業於耶魯大學（Yale University）法學院的她，1988年被評選為「全美100位最具影響力律師」。2000年當選紐約州聯邦參議員，政策偏重於健康、兒童、社區等婦女關心的話題，2006年更以絕對優勢贏得連任。2008年在黨內初選敗給歐巴馬（Barack Obama），但在歐巴馬第一任期被提拔為國務卿，讓她正式踏足政府高層政治，而2016年的總統大選，更成為兩大黨首名女性總統候選人，差一點改寫美國政治史。

這並不是第一次傳出希拉蕊角逐紐約市長，也確實有不少支持者希望她出馬，但希拉蕊卻有兩件令外界擔憂的事情，一為她的年紀與身體健康，即將屆齡70歲的她，在去年大選就曾爆出身體不適的情況；二為她與現任市長白思豪都是民主黨籍，一旦協調不力，恐讓對手共和黨有機可趁。

(中時電子報)