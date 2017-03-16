駐厄處訪拉美社科學院 宣介台灣獎助金

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中華民國駐厄瓜多代表鄭力城當地時間13日前往「拉丁美洲社會科學院」(FLACSO) 厄瓜多分院拜會院長龐賽（Juan Ponce）等，雙方就加強亞太研究及進一步合作領域廣泛交換意見。

鄭力城並介紹中華民國政府提供「台灣獎助金」供外籍學者赴台進行專題研究，倘能善用必有助厄國學界進一步了解台灣在太平洋海盆之重要性，並提升厄台雙邊學術交流及探索兩國未來合作契機。

龐賽肯定代表處積極推動雙方合作的熱忱，特致贈學院著作一批予鄭力城，並指派專人導引參觀學院相關設施。

「拉丁美洲社會科學院」之創設最早可溯源於1956年「聯合國教科文組織」大會決議，係區域內極為重要之跨國學術機構，以促進拉美國家社會發展為宗旨，在各國享有政府間國際組織待遇，包括在厄瓜多等17個拉丁美洲及加勒比海國家設有分院。

代表處向學院積極宣介2017年度「台灣獎助金」，期盼能有效導引學院學者聚焦研究台灣在拉美與亞太區域間可扮演的角色，促進雙方學術交流。1060316

(中央社)