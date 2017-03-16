林明溱籲檢討一例一休 勿讓老闆失眠

南投縣長林明溱今天表示，他是為台灣未來經濟、勞工福利做出反應，希望勞動部可徹底檢討，該修正、補充解釋就趕緊做，不要讓產業老闆為一例一休問題晚上睡不著。

媒體報導，南投縣研議不守勞動基準法一例一休；林明溱上午受邀到中國國民黨立法院黨團記者會說，他在基層了解各行狀況，大家對一例一休有苦難言，他在縣務會議中請人研究，如果一例一休窒礙難行，不實施是否會觸法？但還沒研究就曝光了。

他說，現在勞工要加班，老闆也不願意，不敢接訂單，企業非常慘澹經營，觀光業更嚴重，觀光人數驟降，加上一例一休，大家真的是叫苦連天。

林明溱表示，他不是要跟政府作對，是討論問題，勢態已非常嚴重，中央政府應協商，不要動不動就請監察院調查，「我就還沒做，就要來調查我，心胸怎麼這麼狹小」？他不是要挑撥是非，事實就是這樣。1060316

(中央社)