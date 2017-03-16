立委疑台新併大眾證內線 金管會要查

我要評比

台新證10日發布重訊宣布以每股11.2元、總價新台幣42.3億元取得大眾證100%股權，但大眾證股價與成交量率先飆漲，立委曾銘宗質疑內線交易。金管會主委李瑞倉說，一定會查。

國民黨籍立委曾銘宗今天在立院財委會上指出，台新證券10日發布重訊，宣布以每股11.2元、總價新台幣42.3億元取得大眾證100%股權，並由台新證為存續公司。但在董事會通過前，已有媒體在6日報導，且報導當天成交量放大至7744張，質疑大眾證是否列為警示股？是否有內線交易？

對此李瑞倉表示，上市櫃公司股票列為警示股有一定條件，所以大眾證尚未列為警示股，但針對此合併案是否涉及內線交易，金管會「一定會」列案調查。1060316

(中央社)