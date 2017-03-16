瑞典薩博積極向印度推銷海獅鷲戰機
瑞典薩博(SAAB)決定繼續發展「海獅鷲」(SEA Gripen E)，也就是JAS-39獅鷲戰鬥機的海軍版本，目前主要的銷售對象是印度。
詹氏防衛網(Jane’s Deffense)報導，原本薩博公司研發「海獅鷲」戰機的主要對象是巴西，巴西的聖保羅號航空母艦(Sao Paulo,A12)需要合適的艦載戰鬥機，可是巴西卻因預算緊縮，取消了聖保羅號的升級改良案，並決定退役拆解，因此薩博只能轉向其他可能客戶。
巴西在決定退役聖保羅號後，薩博也在考慮是否要停止「海獅鷲的研發，不過最近業務部門主管傑克．阿奎斯特(Jerker Ahlqvist)說，薩博將與印度海軍接洽，商談「海獅鷲」的相關合作。」
阿奎斯特承認，現在的「海獅鷲」仍處於概念階段，尚未成為完整的開發計劃，他說：「我們目前仍處於概念研究階段，正在評估市場需求。我們綜合了英國工程師開發海獵鷹(Harrier)的經驗，現在也有巴西工程師一同加入。」
「海獅鷲」是在2010年提出，做為航空母艦的艦載戰鬥機，需要不少改良，包括強化的底盤和機輪，以及加強的尾鉤。目前普通版的獅鷲已經具有不錯基礎屬性，比如高強化的著陸能力、短距跑道起降性能，和極優的機鼻指向性。因為瑞典的各式戰機都有公路起降與克難機場整補的傳統，在狹窄的公路也能順利起飛。
(中時電子報)
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