一例一休勞檢若開罰 林明溱怨將揹黑鍋

南投縣長林明溱（中）16日出席國民黨立法院黨團記者會。（姚志平攝）

南投縣長林明溱16日在立法院抨擊一例一休讓老闆、員工都不滿，旅遊業也叫苦連天，縣府勞檢對業者開罰不是總統蔡英文被罵，而是他「揹黑鍋」，民進黨立委還要叫監察院來調查，林明溱不滿表示「我還沒做就要調查，心胸怎麼那麼狹小？」

(中時)