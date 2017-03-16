法極右候選人勒龐：英脫歐 終於不被歐盟拿刀架脖子

法國極右翼總統候選人勒龐(Marine Le Pen)。(圖/美聯社)

在黎巴嫩貝魯特的一場抗議活動中，民眾舉著一張海報，圖中人像由左至右依序為俄國總統普丁、法國總統參選人勒龐和美國總統川普。(圖/美聯社)

法國極右翼總統候選人勒龐(Marine Le Pen)日前接受LBC廣播電台採訪，認為英國已經從脫歐過程獲得了所有好處，英國終於可以不用再被歐盟拿刀架在脖子上，做什麼事都綁手綁腳的。

據英國《獨立報》(The Independent)報導，勒龐說，這是一個很強大的訊號，長久以來，我們都認為離不開歐盟這座牢籠，大家都認為英國不可能脫歐成功，但是現在終於找到其中一把可以打開監獄的鑰匙了，因為英國人民想要離開歐盟，那就設下離開歐盟的條件吧。現在至少終於有人找到監獄的鑰匙了。

勒龐感謝英國人民向大家指出了一條逃出監獄的路，意指歐盟為所有人設下一座困住的牢籠。她認為英國人很幸運，除了脫歐前壟罩在恐懼策略底下以外，英國人民做了這個大膽的決定，事實上已經收穫了所有利益。

她說，現在英國終於可以自由前進，不用再畏懼歐盟，雖然英國必須強迫自己走那些以前不想走的路，但是英國現在可以控制自己的邊境，掌握自己的經濟，依照英國利益去談判貿易協定了。

她形容歐盟對英國提出的談判內容是「黑函」和「持續威脅」。

最近法國總統大選民調顯示，國民陣線(National Front)候選人勒龐在第一輪民調中勝出，卻在第二輪民調中嚴重挫敗。她和共和黨候選人前總理費雍在民調中各有消長，距今剩下1個多月的法國總統大選選情仍有待觀察。

(中時電子報)