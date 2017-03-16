亞洲頂尖大學排名 北醫大首度進入百大
英國泰晤士報高等教育專刊今天公布2017年亞洲前300名頂尖大學排行榜，台北醫學大學首度進入百大，名列91名，比去年進步20名。
台北醫學大學校長閻雲表示，北醫大去年進入前200大排名後，就一直不斷追求卓越，希望能往前進步，泰晤士報評比項目包括教學、研究、論文引用、國際化及學校營收等五大面向，北醫大在其中4項表現亮眼，包括國際化的努力成果。
近年來北醫大積極走向國際，和全球知名大學及研究機構合作，共同發表期刊論文；此外，越來越多來自全球各地的國際學生及外籍優秀學者走進北醫校園，跨國研究合作蓬勃發展，成果卓著。
在論文引用指標上，北醫大表示，學校教授及研究人員的科研成果、期刊論文的引用量逐年增加，顯示論文引用不僅受到認可，也具有價值性；在辦學上，除了研究總經費逐年攀升，更強調產學合作及創新研發精神，並整合一校五院醫療教學體系豐沛能量，成為北醫大持續成長的關鍵動力。1060316
(中央社)
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