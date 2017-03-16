學校疑用問題乳瑪琳 教部：12日獲知

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問題乳瑪琳風波，教育部今證實，12日接獲食藥署通知，13日就掌握83所學校疑用到問題乳瑪琳，要求校方下架。直到昨天下午才確定47所學校名單，今上午9時提供給食藥署。

遠東油脂公司涉嫌使用逾期乳瑪琳，食藥署副署長林金富昨在立法院接受質詢時表示，對於問題乳瑪琳流入學校營養午餐事件「尚未掌握」，誰知教育部傍晚就發新聞稿，宣布47所學校曾用問題乳瑪琳。

教育部專委傅瑋瑋今天在立法院備詢時表示，12日食藥署告知乳瑪琳爆發逾期回收事件，13日從即校園食材登錄系統裡，發現有83所學校疑似用到問題乳瑪琳，已全面下架。

傅瑋瑋指出，14日食藥署致電瞭解進度，但因還未確定83校都有使用到問題乳瑪琳，直到昨傍晚才確認47校名單，第一時間公布給媒體，今天早上9時才將名單提供給食藥署。

至於47校究竟有哪些？傅瑋瑋表示，校方都已下架，不想造成進一步恐慌，不願對外公開。

食藥署副署長林金富受訪時澄清，衛福部與教育部有內部新聞平台，因此桃園市衛生局10日下午宣布查獲問題乳瑪琳時，教育部早就能收到訊息和問題產品名單。

除了新聞平台，食藥署是否主動找教育部瞭解問題產品是否流入校園？林金富說，14日曾致電教育部，教育部也口頭告知初步查出83所學校疑似使用問題產品，但因還沒確認，無法提供名單，食藥署只好展開亂槍打鳥式稽查。

林金富指出，昨天有再致電教育部，僅得知無新進度，直到今天上午9時才收到47所學校名單，強調會針對使用到的學校進一步稽查。1060316

(中央社)