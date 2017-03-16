助鄉親返鄉掃墓 金門海空出動

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清明節連續假期將到，金門縣政府16日說明海、空疏運整備工作指出，在正常航班外，將協調航空公司加開班機；同時規劃金門快輪，往返台金一航次。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝 106年3月16日

清明節連續假期將到，金門縣政府16日說明海、空疏運整備工作指出，在正常航班外，將協調航空公司加開班機；同時規劃金門快輪（圖），往返台金一航次。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝 106年3月16日

清明節連續假期將到，金門縣政府今天說明海、空疏運整備工作指出，在正常航班外，將協調航空公司加開班機；同時規劃金門快輪，往返台金一航次。

清明國定假日4月1日到4日，民航局規劃空運管制期間從3月31日開始，到4月5日結束，共6天。

縣政府表示，為了方便鄉親返鄉掃墓，已函請民航局協調航空公司加開班機外，同時隨時注意清明期間訂位及機場實際疏運情形，派員適時辦理相關疏運服務工作。

4月1日及2日二天，觀光處特在台灣西部5機場--台北、台中、嘉義、台南及高雄，設置鄉親服務台，提供麵包及飲料等服務返鄉鄉親。

清明期間，縣政府同時規劃專船--金門快輪往返台金1航次；3月31晚上11時由台中港啟航，預計4月1月上午8時抵達料羅港。觀光處說，統計到3月15日為止船票400張已銷售一空。

金門快輪4月4日下午2時由料羅港返航，預計當天晚上10時抵達台中港；到3月15日為止，船票已售出227張。1060316

(中央社)