酒駕累犯洗遺體冰櫃 新北：檢方決定

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新修正道路交通安全講習辦法規定，酒駕再犯者還要到殯葬處接受生命教育。新北殯葬處表示，需尊重家屬意願，並以尊重往生者、以及死者家屬為最大考量，並由檢方決定。圖為新北殯儀館遺體冰櫃畫面。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年3月16日

新修正道路交通安全講習辦法規定，酒駕再犯者還要到殯葬處接受生命教育。新北殯葬處表示，需尊重家屬意願，並以尊重往生者、以及死者家屬為最大考量，並由檢方決定。

台東的酒駕犯經2至3次累犯，得易科罰金和易服社會勞動，台東地檢署昨天安排酒駕2次累犯，清洗台東市立殯儀館的遺體冰櫃和解剖台。有酒駕累犯表示，說不怕是騙人。

新北市殯葬處長楊薏霖表示，若要指定酒駕受罰者來特定場域服務，一切交由檢方決定，公路監理單位、檢方溝通類似作法，執行細節必須再更細膩。

楊薏霖表示，2013年底開始就有向地檢署申請社會勞動役，而這些受罰者，到市立殯儀館服務，多為刷油漆、洗廁所、掃地與撿垃圾等雜務，地點其實就涵蓋遺體進出登記處、還有大體解剖室外的家屬等候區。

楊薏霖說，酒駕再犯者接受生命教育，如果是到殮房、遺體化妝室「再教育」，所承受的衝擊必定很大，但作法上需要更謹慎拿捏尺度。

尤其，台灣一般傳統觀念是「死者為大」，楊薏霖表示，殯葬與教化間，如何取得平衡，還要考量。畢竟，酒駕者到殯葬處接受生命教育，也要顧及道德上死者隱私、家屬感受、衛生問題、技術層面與安全，很多細節都要兼顧。

她說，「一切以尊重死者與死者家屬為最大考量」，將來實施細節須謹慎因應，與公路單位更細緻討論。

根據新的酒駕講習規定，酒駕再犯者「酒駕再犯專班」上課時數，從1天6小時增為2天12小時。還要另接受「震撼」生命教育，將安排到殯葬處等實地教育，見證因酒駕導致傷殘的當事人、家屬、受刑人案例，及現身說法。1060316

(中央社)