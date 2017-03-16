防假新聞 唐鳳協調建制真實查核機制

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行政院發言人徐國勇今天表示，為防範網路假新聞，將由行政院政務委員唐鳳協調網路平台建制「真實查核機制」，未來網友貼文前，將會收到假新聞提示，提供貼文判斷。

立法院擬提出反滲透法草案及修正通訊傳播基本法，以遏止假新聞，遭質疑政府侵害人權，徐國勇上午在行政院院會後轉述，行政院長林全在會中強調，政府一定捍衛言論自由，絕不容許任何破壞。

徐國勇說，林全認為不能輕忽網路假新聞影響力，將參酌國際做法，由唐鳳協調網路業者及第三方團體建立「真實查核機制」，而不會以立法或修法方式管理；另請政委吳政忠督導各部會，提防止假新聞、降低後續效應具體做法與配套，2個月內提報告。

徐國勇表示，真實查核機制，就是當有網友想從網路平台貼文時，會透過關鍵字查核機制，跳出警告訊息，提醒網友這則新聞是假新聞。如果網友仍認為要貼的訊息正確或有新證據，還是可貼文，不造成侵犯言論自由問題。

他說，如果網路平台已警告是假新聞，網友仍執意要散布轉貼假，後續就可能會面臨相關法律問題。他舉例，如果有人貼文指某地區有鳥類因禽流感死亡，政府已澄清沒這件事，網友還繼續轉貼假新聞，就會違反傳染病防治法等法令。

訊息混亂時，誰決定哪個新聞是真或假？徐國勇表示，民眾應自行判斷，貼文前要有思考與判斷能力，沒有誰可幫誰決定。

媒體詢問，真實查核機制預計要結合哪些網路平台？是否包括社群網站臉書（facebook）、推特（Twitter）或PTT等平台？徐國勇說，由唐鳳處理，目前尚未確認，2個月內會提相關說明。1060316

(中央社)