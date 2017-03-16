新北4處弱勢避難場所 機車退出騎樓

騎樓停放機車，可能導致逃生不及，造成人員傷亡，新北市交通局選定汐止區大同路2段312巷，及中和、三重及三峽區等3處弱勢避難場所，20日起實施機車退出騎樓措施，由警察局執行違規停放車輛取締及拖吊勤務，提醒民眾切勿圖方便將機車停在騎樓，以免愛車遭到拖吊還要繳罰款；交通局也已在上述弱勢避難場所周邊規劃約119格機車停車位。

交通局長王聲威表示，機車退出騎樓實施後雖使民眾無法將機車停放騎樓，但騎樓淨空後，不但還給民眾舒適的通行空間，也提升該等路段社區生活品質，更保障弱勢避難場所安全，創造三贏之局面。交通局提醒機車騎士應遵守機車停放規定，將機車停放在機車停車格，避免遭取締、拖吊。

詳細地址如下：

一、汐止區大同路2段312巷。

二、中和區闔樂、忠祥老人長期照顧中心(中山路2段327巷1號)。

三、三重區靜園老人養護中心(成功路97號)。

四、三峽區廣春、鴻欣老人養護中心(復興路176號)。

(中時)