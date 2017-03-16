NBA》低迷主因？柯瑞：球迷派兒子約我女兒
下半季陷入空前三分低潮的勇士後衛柯瑞，如今終於找到低迷主因了嗎？柯瑞最近被問到最具創意的球迷垃圾話，他也半開玩笑回應，「可能說要派出他們5歲兒子邀我女兒出去約會，他們說這樣可以影響我的情緒。」
自從全明星賽結束後的10場比賽，柯瑞的三分功力確實不如以往犀利，投109中34，命中率僅3成12，甚至2月28日出戰七六人時，三分球投11中0，也讓他的本季三分命中率跌到4成以下，來到生涯新低的3成93。
說因為有人要約自己4歲女兒萊莉出去，造成身為老爸的柯瑞心情受到影響，還是開玩笑成分居多，柯瑞低迷原因還是受到杜蘭特受傷缺陣，自己必須重新扛下大部分搶分責任影響，相信不用再花太久時間，他就能重拾三分手感。
只是勇士不只柯瑞碰上這麼誇張的球迷，先前「浪花弟」克雷湯普生舉辦簽名會，竟然碰上1名球迷拿烤麵包機給他簽名，讓湯普生當場傻眼，但他仍然很大方在烤麵包機上簽名，證明NBA球迷真的什麼人都有。
(中時電子報)
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