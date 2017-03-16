南瑤宮和新港奉天宮舉行歷史性「會香大典」萬眾焦點
彰化南瑤宮往笨港進香，16日清晨5點多在嘉義縣新港奉天宮舉行歷史性的「會香大典」，再度掀起了轟動，信眾沸騰，會香結束後由彰化市市仔尾開基祖廟「接頭香」，這項深具傳統與歷史意義的活動已經持續2百多年，見證南瑤宮奉天宮深厚情誼、延綿久遠。
進香主委、彰化市長邱建富表示，清朝嘉慶年間，笨港天后宮被洪水沖走，原南瑤宮回祖廟進香的活動曾中斷，後來，南瑤宮進香改到至同樣與笨港天后宮有淵源的雲林縣北港朝天宮與嘉義縣新港奉天宮等宮廟會「子時香」，藉此會香，象徵延續笨港天后宮的香火。
1、20年前，南瑤宮和北港朝天宮曾因部分信徒發生誤解，「子時香」一度中斷，直到大前年雙方才盡釋前嫌，恢復交流活動；至於南瑤宮和新港奉天宮之間的「會香」活動則一直持續未曾中斷。
南瑤宮百年古香路第5天邁入萬眾焦點南瑤宮與奉天宮「會香大典」，邱建富和進香大總理馮登科與奉天宮主委何達煌共同主持，清晨接近6點時會香活動結束後，隨即在奉天宮廟門口，由來自彰化市開基祖廟的福德正神進行「接頭香」儀式。
為於彰化市「五福戶」是市仔尾的開基祖廟，主祀福德正神開基祖廟，地緣正好是南瑤宮二媽會的發祥地，每當南瑤宮笨港進香活動由二媽會主辦時，就由開基祖廟負責「接頭香」的重要工作。
(中時)
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