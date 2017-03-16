防洗錢訂閨密條款 法部：不會無限上綱

法務部政次陳明堂（右）說明洗錢防制列管範圍（呂雪彗攝）

洗錢防制法新修訂法制6/28日上路，新增針對現任或卸任知名重要政治人物及親屬，要列入金融機構加強審查金流往來對象，除三等親內，親信機要都納入列管對象，但密友、閨密算不算？法務部政次陳明堂表示，密友、閨密等特殊性是否列入也在考量，但防制洗錢會兼顧經濟發展，不會無限上綱。

陳明堂表示，為加強洗錢防制，對金融機構賦予留存交易資料，審查金融往流等義務，對國內政治知名人物或受益人及親屬等，知名政治人物的配偶子女父母等一定在內，被列入審查對象，有關審查對象如何定義及範圍6/28日前將公告，但不會無限上綱，各界不用疑慮，因為經濟也要活絡。

朴謹惠因閨密被彈劾下台，因此在子法中公布金融機構應審查範疇，是否訂閨密條款引發矚目，陳明堂說，政治人物親信密友等特殊性的人，也在考量中，但不是所有民代都會列入，而是會有高危險群，可能這些人社會地位或有不正當的金錢流向交易，調查局會公告作行政註記，也會層層管制，不會讓調查局或某機關獨大，也要注意比例原則。

政務官及親友要列管多久？陳明堂說，這些被列管對象只是金融機構審查對象，他還是可以貸款，只是請銀行注意審查，有沒有洗錢的可能性，如甲的子女在ＡＢ銀行都貸款，金錢最終目的地在哪裡都要審查，了解客戶中有沒有不良犯行客戶，不要任意放款，審查會留下記錄，以便於事後追蹤 ，並不是列管。

(工商)