WBC》3／16戰績 8下2轟大逆轉 美國拔得頭籌

美國隊8下上演大逆轉秀，擊敗委內瑞拉拔得頭籌。(美聯社)

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經典賽16日戰績表。

經典賽的美洲區複賽，昨由波多黎各打破多明尼加不敗揭開序幕，16日則由尋求首冠的美國隊，強碰由「King-Felix」費南德茲(Felix Fernandez)領軍的委內瑞拉，前半段進攻卻大當機，遭委內瑞拉投手群壓制。不過美國隊非省油的燈，8下亞當瓊斯(Adam Jones)、荷斯莫(Eric Hosmer)聯手開轟，單局斬獲3分逆轉比分，助美國隊4比2拔得頭籌。

在美國隊贏球後，暫與波多黎各以1勝0敗並列領先；緊接著17日將由各吞1敗的多明尼加跟委內瑞拉展開交手。

(中時電子報)

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