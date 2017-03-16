川普繼承者們養成術 元配9月出書披露

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美國總統川普第1任妻子伊凡娜預定9月出版回憶錄，內容將披露如何撫養川普3個年紀最長的孩子。她說自己教導「小川普們」每1分錢的價值，不說謊、作弊或偷竊，並尊重他人。

法新社報導，出版商藝廊書店（Gallery Books）表示，「養育川普」（Raising Trump，暫譯）這本書將是1本「無黨派、非政治性的書，談的是母性、力量與韌性。」這本書預定9月12日出版。

川普年紀最長的3名子女：小川普（Donald Trump Jr.）、伊凡卡（Ivanka Trump）與艾瑞克（Eric Trump）去年總統大選期間因為化身父親的代言人，能見度相當高。

目前，川普這兩個兒子留在紐約負責川普尚未切割乾淨的家族房地產事業，女兒伊凡卡則隨他搬到華府，持續在父親身邊扮演舉足輕重的角色。

藝廊書店指出，伊凡娜（Ivana Trump）的回憶錄將細數「她教給孩子的功課」、她在共產黨國家捷克斯洛伐克的童年、搬到紐約、旋風式戀情，以及她如何成為1名成功的女商人。

68歲的伊凡娜透過書店發表聲明：「每天都有人問我如何養出這麼棒的小孩。」

「撫養他們沒有任何魔法，我只是1個嚴格又充滿愛的母親，教導他們每1分錢的價值，不要說謊、作弊或偷竊，以及尊重他人。」

她的孩子則在聯合聲明中表示：「她是個了不起的媽，教導與啟發我們所有人，我們對能在這麼慈愛與親密的家庭中長大感到無比感恩。」

在捷克出生的前模特兒、滑雪健將與女企業家伊凡娜1979年與川普結婚，直至1992年經歷醜聞風暴離婚前，兩人是紐約名流圈的常客。

後來川普娶了曾是她緋聞女主角的女演員梅波斯（Marla Maples），6年後以離婚收場。川普的第3任妻子就是現在的第一夫人，斯洛維尼亞出生的梅蘭妮亞（Melania Trump）。

不過，伊凡娜最為人熟知的事蹟，也許是她給川普取的暱稱唐納（The Donald）。（譯者：中央社許湘欣）1060316

(中央社)